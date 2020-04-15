Ветераны попросили Путина перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок

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15 апреля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ветераны попросили Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок. От лица всего ветеранского сообщества к президенту РФ обратились президент Российской ассоциации героев, экс-глава ВДВ Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

Как говорится в их обращении, будет справедливо провести военный парад на другую дату, "когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников".

Ветераны считают, что сегодня "ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно". По их мнению, проведение мероприятий "не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей".

В обращении подчеркивается, что решение о переносе парада послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам.