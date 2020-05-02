Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

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2 мая 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рёнхап

фото: Ким Чен Ын, Kremlin Pool/globallookpress.com

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней со своего «исчезновения». Источники утверждали, что политический деятель испытывает проблемы со здоровьем и даже говорили о его «кончине».

Ким Чен Ын присутствовал 1 мая на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо. Кроме того, в официальной газете Трудовой партии Кореи «Нодон синмун» в субботу были опубликованы снимки, на которых изображен лидер КНДР во время участия в тождественной церемонии: именно он разрезает ленточку, осматривает завод и общается с чиновниками.

При этом Ким Чен Ын выглядит бодрым и совершенно здоровым.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал временное исчезновение северокорейского лидера «мистификацией».

фото: газета «Нодон синмун»