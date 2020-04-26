Эксперт назвал «классической схемой» распространение сообщений о здоровье Ким Чен Ына

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26 апреля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Ким Чен Ын, Kremlin Pool/globallookpress.com

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов прокомментировал информацию о болезни и кончине лидера КНДР Ким Чен Ына.

«… это классическая схема: какой-то малоизвестный информационный агент или агентство что-то вбрасывает, это начинают сразу тиражировать, подключается весь мир, и уже солидные СМИ это перепечатывают и комментируют. Это обрастает "мясом", домыслами, предположениями, какой-то информационный продукт [получается]. Хотя основа не вызывает доверия». – пояснил он.

По его словам, сомнения уже вызывает то, что «северяне» допустили утечку информацию о здоровье Ким Чен Ына, особенно с такими подробностями: какая операция делалась, кто и какими «дрожащими руками» эту операцию проводил.

Воронцов добавил, что сообщение СМИ КНДР об активной работе своего лидера – это просто попытка хоть как-то отреагировать на информационный «хайп», который поднялся вокруг Ким Чен Ына в мире.