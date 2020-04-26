В Северной Корее опровергают смерть Ким Чен Ына, сообщая об активной деятельности лидера КНДР

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26 апреля 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Чен Ын, фото: White House, globallookpress.com

Северокорейские СМИ сегодня пишут об активной деятельности лидера КНДР Ким Чен Ына, опровергая тем самым новости американской газеты New York Post о его смерти.

Агентство Bloomberg передало, что в КНДР опровергают слухи о плохом самочувствии Ким Чен Ына после операции, называя их "ложной и злонамеренной информацией".

Ким Чен Ын не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена - главного национального праздника КНДР, и поползли слухи о его возможной болезни.

26 апреля, в воскресенье, центральная газета КНДР "Нодон синмун" пишет, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поблагодарил рабочих- строителей города Самчжиёне. Каким образом была передана благодарность северокорейского лидера рабочим не уточняется. Строительство нового города Самчжиён было торжественно завершено в конце 2019 года, и Ким Чен Ын тогда лично участвовал в церемонии.

Сегодня утром ЦТАК сообщило, что в четверг лидер КНДР получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына на саммит лидеров двух стран во Владивосток.



25 апреля также СМИ писали , что в КНДР была направлена группа китайских медиков. Якобы Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после операции по установке стента, которая из-за ошибки хирурга длилась восемь минут вместо одной.