Так что же случилось с Ким Чен ЫНом. Слухи и гипотезы​

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25 апреля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Информация о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына продолжает появляться в СМИ на разных континентах. Сам предводитель КНДР, в свою очередь, не появляется нигде, что дает массу пищи для размышлений уже не только любителям конспирологических теорий.

Газета New York Post сообщила о том, что Ким Чен Ын умер, ссылаясь на СМИ Гонконга. По сведениям японских журналистов, глава КНДР находится в тяжелом состоянии после перенесенной в начале апреля операции на сердце. В китайских СМИ сообщается, что неудачно завершилась операция по стентированию. Официальные источники Сеула заявляют, что лидер КНДР жив и скоро должен появиться. Власти же Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ына видели на побережье Японского моря.

Разобраться в этом потоке информации очень сложно. Одно из последних сообщений принадлежит информационному агентству Рейтер: из Пекина в КНДР вылетела группа врачей во главе с ответственным работником ЦК Компартии. Так может, и нет дыма без огня?