Пушков объяснил, почему всех так волнует здоровье Ким Чен Ына

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в Сети слухи о проблемах со здоровьем и даже смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Парламентарий объяснил, что Соединенные Штаты и соседствующие с Северной Кореей страны видят в Ким Чен Ыне «своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий».
Также Пушков подчеркнул, что Ын является партнером американского президента Дональда Трампа по переговорам. По мнению сенатора, совокупность этих факторов объясняет столь пристальное внимание к здоровью главы КНДР.
Ранее в Северной Корее опровергли смерть Ким Чен Ына и сообщили о его активной деятельности.