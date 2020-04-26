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Пушков объяснил, почему всех так волнует здоровье Ким Чен Ына

, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков объяснил, почему всех так волнует здоровье Ким Чен Ына
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: globallookpress.com/ Photographer © White House

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в Сети слухи о проблемах со здоровьем и даже смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Парламентарий объяснил, что Соединенные Штаты и соседствующие с Северной Кореей страны видят в Ким Чен Ыне «своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий».

Также Пушков подчеркнул, что Ын является партнером американского президента Дональда Трампа по переговорам. По мнению сенатора, совокупность этих факторов объясняет столь пристальное внимание к здоровью главы КНДР.

Ранее в Северной Корее опровергли смерть Ким Чен Ына и сообщили о его активной деятельности.

АБ

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