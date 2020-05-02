Пушков назвал ситуацию с Ким Чен Ыном мистификацией

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2 мая 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков. Фото: соцсети

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с исчезновением Ким Чен Ыном. Российский парламентарий считает, что это четко спланированная пиар-акция.

Ранее в мире обратили внимание на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике 12 апреля. В ночь с 1 на 2 мая южнокорейские СМИ заявили, что глава КНДР впервые за последние 20 дней вышел в свет.

«Все это был тонко организованный пиар, мистификация, призванная создать интригу вокруг него как одной из наиболее заметных фигур современного мира. И она удалась», - прокомментировал Пушков происходящее.