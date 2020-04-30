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Разведка США отрицает искусственное происхождение COVID-19

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Разведка США отрицает искусственное происхождение COVID-19
pixabay.com, статуя Свободы, Нью-Йорк

Разведка США утверждает, что коронавирусная инфекция нового типа не была создана в лабораторных условиях и не была генетически модифицирована. Об этом говорится в заявлении аппарата директора ведомства.

Поступающую информацию и разведданные продолжат тщательно изучать, чтобы выяснить, началась ли вспышка коронавируса от контакта с зараженными животными, или же это произошло в результате инцидента в лаборатории в китайском Ухане, отмечается в заявлении.

Офис директора национальной разведки координирует деятельность 17 разведывательных ведомств Соединенных Штатов, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и другие.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва огорчена риторикой политиков, которые пытаются "показывать пальцем на ту или иную страну" в поисках виновных в пандемии коронавируса.

НС

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