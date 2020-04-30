Украинские предприниматели готовят коронавирусный майдан

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30 апреля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Два дня украинские предприниматели блокируют работу государственных органов власти - правительства и парламента, на которых обсуждались планы по постепенному снятию карантинных мероприятий.



29 апреля митингующие перекрывали дорогу к правительству, сегодня - к парламенту. У власти существует пятиступенчатый план постепенного возвращения жизнедеятельности Украины к обычному режиму. При снижении числа новых инфицированных коронавирусом сначала откроют парки, скверы, зоны отдыха, затем парикмахерские, небольшие магазины, автомойки, нотариальные конторы. Следующими будут точки общественного питания. Потом общественный транспорт и кинотеатры. И, в конце концов, полностью отменят карантинные меры.



Но если на каком-либо из этапов возрастёт число заболевших коронавирусом, то всё откатывается обратно. На всех этапах будут сохраняться меры социальной дистанции, ношения масок, наличие антисептиков.



Особенно недовольны сложившейся ситуацией представители малого бизнеса и индивидуальные предприятия, которые просто обанкротились и остались без средств к существованию. А им ещё придётся заплатить некоторые налоги. Малый бизнес возмущает, что крупным торговым сетям разрешили продолжить работу, а маленьким магазинам запретили.



Но даже если с 12 мая в Киеве будут открыты предприятия малого бизнеса, строгий контроль за соблюдением мер предосторожности будет продолжен.



