Столкновение крупной птицы и американской противотанковой ракеты засняли на видео

На Дравско-Поморском военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley отрабатывал задачи по уничтожению бронетехники противника. Однако учения прошли не так успешно, как хотелось бы.

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, боеприпас которого должен был поразить мишень - старый средний танк Т-55, находившийся на расстоянии 1 575 метров.

Во время полета в противотанковую управляемую ракету (ПТУР) врезалась крупная птица, после чего последовал мощный взрыв, полностью уничтоживший TOW.

Видео было снято на тепловизионный канал прицела.

#USArmy ???????? M2A2 #Bradley #IFV with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW #ATGM at 1575m on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, #Poland ???????? in support of #DEFENDEREurope 20 pic.twitter.com/pYtIwgb1cE