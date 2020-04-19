В США раскрыли, почему используют для запусков ракет Atlas российские ракетные двигатели РД-180

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19 апреля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно раскрыл, почему для запусков ракет Atlas они используют российские ракетные двигатели РД-180.

Как объяснил Тори Бруно своим подписчикам в Twitter, в конце «холодной войны» американские власти попросили закупать двигатели РД-180, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

Первый двигатель был поставлен в США в 1999 году. Двигатель РД-180 устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5, создаваемой ULA — подрядчиком NASA по запуску космических ракет.

Ответ Бруно удивил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. «РД-180 - это технологическое чудо, идеально подходит для полетов Atlas», - ответил Рогозину Бруно.