Помпео: США по-прежнему ожидают от КНДР полной денуклеаризации

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в среду заявил, что его страна привержена полной денуклеаризации Корейского полуострова, независимо от того, кто находится у власти в КНДР.

Помпео подчеркнул, что вне зависимости от происходящего в Северной Корее (сейчас ходят слухи о тяжелой болезни Ким Чен Ына), миссия США остается прежней – реализация договоренности Ким Чен Ына и Дональда Трампа о полной денуклеаризации Корейского полуострова.