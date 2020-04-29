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Помпео: США по-прежнему ожидают от КНДР полной денуклеаризации

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Помпео: США по-прежнему ожидают от КНДР полной денуклеаризации
госсекретарь США Майк Помпео, Chris Kleponis/CNP/AdMedia
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в среду заявил, что его страна привержена полной денуклеаризации Корейского полуострова, независимо от того, кто находится у власти в КНДР.
 
Помпео подчеркнул, что вне зависимости от происходящего в Северной Корее (сейчас ходят слухи о тяжелой болезни Ким Чен Ына), миссия США остается прежней – реализация договоренности Ким Чен Ына и Дональда Трампа о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
 
Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после серьезной операции.
ЕТ

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