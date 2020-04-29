В Южной Корее провели разведку ситуации в КНДР

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29 апреля 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Ким Чен Ын. Фото: globallookpress.com/ Photographer © White House

В Южной Корее рассказали о результатах проведенной в КНДР разведки. Разведывательная операция прошла после того, как в мире заговорили о возможной кончине северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил, что в соседнем государстве не зафиксировано никакой необычной активности, страна продолжает функционировать в привычном режиме. Чон Ген Ду предположил, что Ким Чен Ын продолжает занимать свой пост руководителя Северной Кореи.

Ранее мировое сообщество насторожил факт того, что северокорейский лидер не появлялся на людях с 11 апреля. Тут же появились предположения о болезни или даже смерти Ким Чен Ына, которые, однако, никак не прокомментировали в КНДР.