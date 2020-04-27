Политолог рассказал, откуда берутся слухи о состоянии Ким Чен Ына

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Чен Ын, Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Юрий Светов рассказал, откуда и почему появляются слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее ряд изданий распространили новость о том, что политик скончался.

Юрий Светов уточнил, что Пхеньян не дает никаких разъяснений по поводу состояния Ким Чен Ына, что и порождает множество слухов и спекуляций, передает Радио Sputnik. "Там секретят все – мыслимое и немыслимое", – отметил эксперт.

По словам политолога и журналиста, вместо объяснений власти КНДР публикуют видео приветствия своего лидера, не показывая при этом его лица. Он также заметил, что огромную роль в сложившейся ситуации играют перебежчики, которые хотят доказать, что располагают информацией. Многие из них сочиняют различные, зачастую фантастические, истории.