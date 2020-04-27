В Сеуле оценили слухи о здоровье Ким Чен Ына

Правительство Южной Кореи отреагировало на сообщения о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына. Известно, что в СМИ появилась информация о сложной операции председателя Госсовета на сердце, а также предположение о его кончине.
«В связи со слухами о проблемах со здоровьем председателя Ким Чен Ына в Северной Корее нет признаков, их подтверждающих, и никаких необычных тенденций не замечено, как уже было объявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности», - пояснили в ведомстве.
Ранее эксперт назвал «классической схемой» распространение сообщений о здоровье Ким Чен Ына.
При этом северокорейские СМИ прокомментировали смерть своего лидера.