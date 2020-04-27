В Сеуле оценили слухи о здоровье Ким Чен Ына

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27 апреля 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рёнхап

фото: Ким Чен Ын, Kremlin Pool/globallookpress.com

Правительство Южной Кореи отреагировало на сообщения о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына. Известно, что в СМИ появилась информация о сложной операции председателя Госсовета на сердце, а также предположение о его кончине.

«В связи со слухами о проблемах со здоровьем председателя Ким Чен Ына в Северной Корее нет признаков, их подтверждающих, и никаких необычных тенденций не замечено, как уже было объявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности», - пояснили в ведомстве.

Ранее эксперт назвал «классической схемой» распространение сообщений о здоровье Ким Чен Ына.

При этом северокорейские СМИ прокомментировали смерть своего лидера.