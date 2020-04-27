В США коронавирусом заразились уже больше миллиона человек

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27 апреля 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах заразившихся COVID-19 уже насчитывается больше миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания этого текста в Соединенных Штатах насчитывалось уже 1 000 441 человек. Еще четыре часа назад этот показатель составлял 995 288 человек. В девять вечера по Москве этот показатель увеличился до 999 237 человек.

Соединенные Штаты теперь лидируют в коронавирусной статистике. На долю этой страны приходится треть всех заболеваний.

В самих США больше всего человек заражается в Нью-Йорке. На долю финансовой столицы Соединенных Штатов приходится треть всех заболеваний covid.