За сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 437 человек

Количество жертв коронавируса нового типа в американском штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 437 человек. По словам губернатора Эндрю Куомо, данный показатель на 15 больше, чем накануне.

Куомо заявил, что это "ужасные новости". Он также подчеркнул, что ежедневная смертность в штате держится в течение недели примерно на одном уровне – превышает 400 человек, но не достигает 500.

Напомним, трагический рекорд по количеству жертв COVID-19 в Нью-Йорке был установлен 8 апреля – тогда за 24 часа умерли 799 человек. В общей сложности в штате скончались 16 162 пациента с коронавирусной инфекцией.