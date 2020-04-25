Несколько сотен жителей Берлина вышли на протест против ограничительных мер

Несколько сотен жителей Берлина в субботу, 25 апреля, вышли на акцию протеста против ограничительных мер, которые ранее были введены властями для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Акция протеста должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург, но берлинская полиция перекрыла к ней проход. В результате на самой площади к моменту начала митинга собрались не более 100 человек, а остальные разместились на прилегающих улицах.