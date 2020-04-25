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Несколько сотен жителей Берлина вышли на протест против ограничительных мер

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Несколько сотен жителей Берлина вышли на протест против ограничительных мер
протесты в Берлине, Jörg Carstensen/dpa
Несколько сотен жителей Берлина в субботу, 25 апреля, вышли на акцию протеста против ограничительных мер, которые ранее были введены властями для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
 
Акция протеста должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург, но берлинская полиция перекрыла к ней проход. В результате на самой площади к моменту начала митинга собрались не более 100 человек, а остальные разместились на прилегающих улицах.
 
Ключевым требованием граждан являлось "восстановление конституционных прав". Подчеркивается, что берлинцы воспринимают ограничительные меры, введенные в связи с COVID-19, как нарушение своих гражданских и экономических прав.
ЕТ

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