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Переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о пребывании в больнице

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о пребывании в больнице
больничная палата, pixabay.com
Россиянка, которая переболела коронавирусом нового типа, рассказала, к чему следует готовиться в больнице. Женщина поведала об обстановке в медицинском учреждении и необходимых при госпитализации вещах.
 
Гражданка РФ сообщила, что пока тест на COVID-19 показывает положительный результат, палату покидать нельзя. Исключение составляет только поход в душ.
 
Женщина заметила, что лечение взрослых людей производится лекарствами от малярии или гепатита. Детей лечат арбидолом. Если у пациента возникает кашель, его направляют на ингаляции.
 
С собой в больницу россиянка посоветовала взять домашнюю аптечку, легкую и удобную одежду, пижаму, средства личной гигиены, тапочки, полотенца и еду, поскольку в палате имеется холодильник. Не следует забывать о гаджетах, зарядных устройствах, флешках с фильмами и сериалами, а также наушниках. 
ЕТ

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