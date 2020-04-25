Переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о пребывании в больнице

Россиянка, которая переболела коронавирусом нового типа, рассказала, к чему следует готовиться в больнице. Женщина поведала об обстановке в медицинском учреждении и необходимых при госпитализации вещах.

Гражданка РФ сообщила, что пока тест на COVID-19 показывает положительный результат, палату покидать нельзя. Исключение составляет только поход в душ.

Женщина заметила, что лечение взрослых людей производится лекарствами от малярии или гепатита. Детей лечат арбидолом. Если у пациента возникает кашель, его направляют на ингаляции.

С собой в больницу россиянка посоветовала взять домашнюю аптечку, легкую и удобную одежду, пижаму, средства личной гигиены, тапочки, полотенца и еду, поскольку в палате имеется холодильник. Не следует забывать о гаджетах, зарядных устройствах, флешках с фильмами и сериалами, а также наушниках.