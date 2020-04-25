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В США резко выросло количество заболевших коронавирусом за один день

, 15:10 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США резко выросло количество заболевших коронавирусом за один день
фоо: pixabay.com

В Соединенных Штатах зафиксировали резкий скачок количества новых диагнозов коронавируса. Таковы данные ресурса Worldometers.

Еще пару дней назад казалось, что Соединенные Штаты вышли на плато статистики. Дальше ситуация стабилизируется и коронавирус начнет отступать.

Предыдущие сутки разрушили эту картину. За один день в Соединенных Штатах было зафиксировано 38 958 новых диагнозов. Это рекорд за все время пандемии.

Больше всего людей заболели в Нью-Йорке. Финансовая столица уже традиционно лидирует в коронавирусной статистике. Вчера там заболели 8 864 человек. Для сравнения, в Нью-Джерси этот показатель в 4 раза меньше.

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