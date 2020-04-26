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Депутат Рады назвал годовщину катастрофы в Чернобыле праздником

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Рады назвал годовщину катастрофы в Чернобыле праздником
facebook, Николай Тищенко

 

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС праздником и призвал не забыть поздравить ликвидаторов катастрофы.

"Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы", — заявил Тищенко в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Ведущие тут же поправили депутата и напомнили ему, что катастрофа — это не праздник, а 26 апреля — это День памяти на Украине. "Да, День памяти. Извините, я оговорился", — отреагировал Тищенко.

Пострадавшие от чернобыльской катастрофы белорусские территории тем не менее нужно поскорее возрождать, создавая на их месте многопрофильные объединения, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский сообщил, что белорусские территории, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут пригодны для жизни только через 20 или 30 тысяч лет.

НС

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