В Идлибе началась война Турции с сирийской оппозицией

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26 апреля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Турецкая техника на фото Globallookpress.com/ Juma Muhammad

Ситуация в Идлиб получила новый виток обострения. Теперь там начались столкновения сирийской оппозиции с турецкими войсками.

В провинции Идлиб начались боестолкновения турецкой армии с бойцами сирийской оппозиции. Об этом сообщают очевидцы, которые находятся на месте событий.

На видео, появившемся в телеграм-каналах, слышно стрельбу в лагере активистов. Он был разбит на трассе М-4. По словам обитателей лагеря, турецкие военные открыли огонь боевыми патронами по толпе и убили двоих человек.

Стрельба стала продолжением эскалации конфликта в Идлиб. Ранее там начались акции протеста против российско-турецкого патруля по трассе М-4. Об этом патруле договорились Путин и Эрдоган в рамках встречи, в которой обсуждался процесс мирного урегулирования конфликта.

При выполнении своих обязательств Турция столкнулась с проблемами. В Идлибе начались акции протеста. Их попытался разогнать турецкий спецназ. В итоге начались столкновения с бойцами сирийской оппозиции. Они переросли в боестолкновения.