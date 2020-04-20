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В Идлибе начались бои

, 19:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

В Идлибе начались бои
репортер Фарук Шами на скриншоте своего видео

На севере Сирии внезапно обострилась обстановка. Репортер из Идлиб Фарук Шами рассказал о вспыхнувших там боях.

Бои разразились между сирийскими повстанцами и армией Башара Асада. Это произошло в районе села Бенин, под Джабаль аз-Завии.

По словам репортера Фарука Шами перестрелка завязалась между военнослужащими 25 дивизии вооруженных сил официального Дамаска и бойцами сирийской оппозиции. Утверждается, что в селе Бенин проводилась спецоперация.

Фарук Шами находится в провинции Идлиб. В эпицентр мировой политики она попала после обострения обстановки. В ситуацию вынуждены были вмешаться Реджеп Эрдоган и Владимир Путин.

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