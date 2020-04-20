В Идлибе начались столкновения сирийской оппозиции с турецкой полицией

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20 апреля 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

скриншот видео идлибских столкновений протестующих с турецкой полицией

Турецкие силовики пытаются разогнать митинги, которые были проходят по маршруту российско-турецкого патруля. О нем договорились Путин и Эрдоган. Но это спровоцировало массовые протесты.

Видео столкновений публикует репортер Фарук Шами. Он сейчас находится в провинции Идлиб и рассказывает, что там происходит.

Судя по происходящему в кадре в провинции начались столкновения. Турецкие силовики пытаются разогнать акции протеста. Они начались в тот момент, когда начались российско-турецкие патрули по трассе М-4. Об этом договорились российский и турецкий лидеры на переговорах, в ходе которых происходило обсуждение урегулирования ситуации в провинции Идлиб. На место уже прибыл турецкий спецназ.

Фарук Шами находится в провинции Идлиб. Он только что рассказал об обострении обстановке. Там опять начались бои.