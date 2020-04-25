Из-за коронавируса украинцы спецрейсом вылетели в Финляндию спасать клубнику

Власти Финляндии организовали спецрейс для украинцев. Это связано с коронавирусом. Заробитчане будут спасать… клубнику.
Первые 200 граждан Украины уже вылетели в Финляндию. Они вылетели чартерным рейсом, который организовали Хельсинки.
«Обычно в Европе на сезонных работах работали украинцы», — рассказали украинские СМИ: «Однако из-за карантина делать это сейчас некому. И вот карантинное исключение. Украинцы отправились спецрейсом в Финляндию».
Спецрейс власти Финляндии организовали по просьбе местных фермеров. Они бьют тревогу. Из-за карантина некому было собирать клубнику.
Из-за коронавируса многие страны закрыли границы. Одно время даже не летали самолеты. Сейчас ситуация потихоньку стабилизируется. По крайней мере, сейчас самолеты потихоньку начинают летать.