Из-за коронавируса украинцы спецрейсом вылетели в Финляндию спасать клубнику

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25 апреля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Власти Финляндии организовали спецрейс для украинцев. Это связано с коронавирусом. Заробитчане будут спасать… клубнику.

Первые 200 граждан Украины уже вылетели в Финляндию. Они вылетели чартерным рейсом, который организовали Хельсинки.

«Обычно в Европе на сезонных работах работали украинцы», — рассказали украинские СМИ: «Однако из-за карантина делать это сейчас некому. И вот карантинное исключение. Украинцы отправились спецрейсом в Финляндию».

Спецрейс власти Финляндии организовали по просьбе местных фермеров. Они бьют тревогу. Из-за карантина некому было собирать клубнику.

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы. Одно время даже не летали самолеты. Сейчас ситуация потихоньку стабилизируется. По крайней мере, сейчас самолеты потихоньку начинают летать.