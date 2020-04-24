У Зеленского выбранили Грузию из-за Саакашвили

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24 апреля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия хамски парировал официальному Тбилиси. Политик назвал Грузию маленькой страной и попытался припугнуть грузинские власти.

Поводом для скандала стали намерения официального Тбилиси отозвать своего посла в случае назначения Саакашвили на пост вице-премьера. Опальному политику в Грузии инкриминируют уголовные преступления. Там он находится в розыске.

«Почему Грузии так нервничать?» — заявил глава фракции «Слуга народа»: «Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать».

И хотя Арахамия попытался сгладить собственную риторику, назвав грузинов дружественным народом, но процитированные слова выглядят достаточно оскорбительными. Тем более, что эти витиеватые комплименты завершились намеком на возможную потерю Грузией украинских туристов.

Грузия тоже суверенная страна. Для Тбилиси Саакашвили является преступником. И назначение преступника на одну из высших должностей в другом государстве выглядит достаточно провокативным.