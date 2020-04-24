Уехавший с Украины аналитик назвал помеху для вхождения ДНР и ЛНР в состав России

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24 апреля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Ростислав Ищенко, уехавший с Украины после победы Евромайдана политический эксперт, рассказал, что мешает Российской Федерации интегрировать ДНР и ЛНР.

Как напомнил Ищенко, республики весной 2014 года провозгласили свою независимость в рамках Донецкой и Луганской областей, большая часть территории которых в настоящий момент подконтрольна Киеву. В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России у последней возникнет территориальный конфликт с Украиной, отметил аналитик.

Ранее в пятницу сообщалось, что бывший украинский депутат Владимир Олейник заявил о начале «второго этапа уничтожения» населения страны.