Экс-депутат Верховной Рады заявил о начале «второго этапа уничтожения» украинцев

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24 апреля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Украинская поликлиника, Gregor Fischer / globallookpress.com

Стартовавший на Украине второй этап реформы здравоохранения станет «вторым этапом уничтожения» жителей страны. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

Согласно точке зрения политика, суть преобразований в медицинской сфере заключается в том, чтобы «урезать все, сконцентрировать деньги не на местах, а в Киеве». Это делается для разворовывания государственных средств, полагает Олейник.

Реформа представляет собой «политику геноцида» украинцев, отметил собеседник радио Sputnik.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко спрогнозировал вхождение непризнанных республик Донбасса в состав России.