Политолог Ищенко предсказал присоединение народных республик Донбасса к России

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24 апреля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Народные республики Донбасса рано или поздно присоединятся к Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил Ростислав Ищенко, политический эксперт, покинувший Украину после событий 2014 года.

«Вступление ДНР и ЛНР в состав России может произойти через полтора года или пятнадцать лет. Думаю, точный срок не знает никто, в том числе даже в Москве. Знают, что войдут, потому что все равно деваться некуда ни им, ни нам. А все остальное – дело не столько техники, сколько определенным образом складывающейся международной обстановки», - отметил Ищенко.

Ранее в пятницу сообщалось, что Андрей Рымарук, воевавший на стороне Киева в Донбассе солдат, раскрыл подробности боестолкновения с ополчением ЛДНР под Золотым в начале 2020 года.