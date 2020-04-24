Политолог Ищенко предсказал присоединение народных республик Донбасса к России

Народные республики Донбасса рано или поздно присоединятся к Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил Ростислав Ищенко, политический эксперт, покинувший Украину после событий 2014 года.
«Вступление ДНР и ЛНР в состав России может произойти через полтора года или пятнадцать лет. Думаю, точный срок не знает никто, в том числе даже в Москве. Знают, что войдут, потому что все равно деваться некуда ни им, ни нам. А все остальное – дело не столько техники, сколько определенным образом складывающейся международной обстановки», - отметил Ищенко.
Ранее в пятницу сообщалось, что Андрей Рымарук, воевавший на стороне Киева в Донбассе солдат, раскрыл подробности боестолкновения с ополчением ЛДНР под Золотым в начале 2020 года.