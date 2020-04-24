Воевавший за Киев солдат раскрыл детали боя с ополчением ЛДНР под Золотым в начале 2020-го

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24 апреля 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Андрей Рымарук, воевавший в Донбассе на стороне Киева солдат, раскрыл подробности сражения с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в районе Золотого Луганской области. Данное боестолкновение произошло в начале января текущего года.

Как рассказал Рымарук в соцсети Facebook, военнослужащие Вооруженных сил Украины решили захватить участок территории под Золотым для наблюдения за противником. На это ополченцы ответили артиллерийским ударом, после чего к наблюдательному пункту выдвинулись две группы штурмовиков, которые насчитывали в общей сложности около двадцати бойцов.

В результате вспыхнувшей перестрелки военные ВСУ отступили, потеряв одного человека убитым и четверых ранеными.

Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции ДНР узнали о вызвавшей панику в рядах противника атаке киевских силовиков по собственным позициям.