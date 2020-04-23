В ДНР узнали о критическом масштабе вспышки коронавируса в воюющих в Донбассе ВСУ

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23 апреля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Проверка температуры у украинского военного, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вспышка коронавируса COVID-19 в подразделениях Вооруженных сил Украины, задействованных в операции Киева в Донбассе, достигает критических масштабов. Об этом заявил Дмитрий Астрахань, спикер Народной милиции ДНР.

По словам Астраханя, выступившего сегодня на брифинге для журналистов, оборудованные украинским командованием изоляторы не рассчитаны на увеличивающееся количество больных коронавирусом в рядах ВСУ. В частности, изолятор в расположении 28-й бригады может вместить 18 человек. При этом в настоящий момент коронавирус заподозрен у 25 военнослужащих бригады, еще семи данный диагноз уже поставили.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный журналист Маргарита Симоньян допустила присоединение Одессы и других регионов Украины к России.