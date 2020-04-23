Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В ДНР узнали о критическом масштабе вспышки коронавируса в воюющих в Донбассе ВСУ

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР узнали о критическом масштабе вспышки коронавируса в воюющих в Донбассе ВСУ
Проверка температуры у украинского военного, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вспышка коронавируса COVID-19 в подразделениях Вооруженных сил Украины, задействованных в операции Киева в Донбассе, достигает критических масштабов. Об этом заявил Дмитрий Астрахань, спикер Народной милиции ДНР.

По словам Астраханя, выступившего сегодня на брифинге для журналистов, оборудованные украинским командованием изоляторы не рассчитаны на увеличивающееся количество больных коронавирусом в рядах ВСУ. В частности, изолятор в расположении 28-й бригады может вместить 18 человек. При этом в настоящий момент коронавирус заподозрен у 25 военнослужащих бригады, еще семи данный диагноз уже поставили.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный журналист Маргарита Симоньян допустила присоединение Одессы и других регионов Украины к России.

 

ДЦ

Здоровье

Врач-инфекционист оценил сроки пика эпидемии коронавируса COVID в Москве

Врач-инфекционист оценил сроки пика эпидемии коронавируса COVID в Москве

Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков предполагает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве придется на майские праздники. В других российский регионах- только к концу мая.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью