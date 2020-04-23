Симоньян допустила присоединение Одессы и других украинских регионов к России

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23 апреля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Журналист Маргарита Симоньян, Kremlin Pool / globallookpress.com

В будущем Одесса и другие украинские территории могут войти в состав Российской Федерации. Такой вариант развития событий допустила отечественный журналист Маргарита Симоньян, ставшая собеседником интернет-СМИ.

Как заявила Симоньян, «в исторической перспективе возможно все». «Мы и в Крым бы не поверили семь лет назад», — процитировало главного редактора RT издание ФАН.

Также журналист отметила, что Одесса всегда находилась «в русском смысловом пространстве» и должна там оставаться и впредь.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший украинский депутат Олег Царев рассказал, в какой срок в стране может быть установлена диктатура главы МВД Арсена Авакова. По данному вопросу политик высказался в разговоре с представителями прессы.