Экс-депутат Рады назвал возможный срок установления диктатуры Авакова на Украине

Арсен Аваков, глава украинского МВД, значительно усилил свои позиции во власти и в недалеком будущем может установить в стране диктатуру. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями российских интернет-СМИ выступил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.
По словам экс-парламентария, к концу текущего года Аваков способен стать «формальным лидером-диктатором».
Царев добавил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский окажется в очень трудной ситуации, если страна в самые короткие сроки не выйдет из карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Собеседник журналистов выразил сомнение в том, что Зеленский cможет продержаться на своем посту до конца прописанного в законодательстве срока.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Верховной Рады Ирина Геращенко предупредила об опасности установления диктатуры на Украине.