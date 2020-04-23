Экс-депутат Рады назвал возможный срок установления диктатуры Авакова на Украине

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23 апреля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Глава МВД Украины Арсен Аваков, Str / globallookpress.com

Арсен Аваков, глава украинского МВД, значительно усилил свои позиции во власти и в недалеком будущем может установить в стране диктатуру. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями российских интернет-СМИ выступил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, к концу текущего года Аваков способен стать «формальным лидером-диктатором».

Царев добавил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский окажется в очень трудной ситуации, если страна в самые короткие сроки не выйдет из карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Собеседник журналистов выразил сомнение в том, что Зеленский cможет продержаться на своем посту до конца прописанного в законодательстве срока.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Верховной Рады Ирина Геращенко предупредила об опасности установления диктатуры на Украине.