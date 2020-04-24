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В ДНР поведали о вызвавшей панику в ВСУ атаке военных Украины по своим позициям

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР поведали о вызвавшей панику в ВСУ атаке военных Украины по своим позициям
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины понесли новые небоевые потери в зоне военного конфликта на востоке страны. Об этом рассказывается в заявлении, которое распространила Народная милиция самопровозглашенной ДНР.

В ополчении проинформировали, что накануне украинский экипаж БМП-2 обстрелял укрепления ВСУ с позиций 28-й бригады на окраине Марьинки. В результате данного инцидента тяжелые ранения получили двое военных.

Кроме того, атака вызвала панику на соседних позициях ВСУ. Находившиеся там бойцы открыли беспорядочный огонь по территории ДНР.

Экипаж БМП-2 в настоящий момент задержан. Свой поступок военные объяснили ошибкой в наведении орудия. В момент обстрела они находились в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Донецке узнали о критическом масштабе вспышки коронавируса COVID-19 в рядах армии Украины.

 

ДЦ

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