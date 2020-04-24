Американист счел реальной войну США против Ирана в период пандемии коронавируса

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24 апреля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Президент США Дональд Трамп, Michael Reynolds / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут пойти на вооруженный конфликт с Ираном в период пандемии коронавируса COVID-19. Такой вариант развития событий счел реальным российский американист Сергей Судаков.

Некоторое время назад глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил уничтожать любые корабли иранских ВМС, действия которых выглядят угрозой для американских военных моряков в Персидском заливе. Сергей Судаков, комментируя для журналистов это и другие подобные заявления политика, отметил, что Вашингтон «вполне под шумок» может развязать военный конфликт с Тегераном.

По словам эксперта, в администрации США осознают, что в ситуации, сложившейся в настоящий момент в мире, «вряд ли кто-то будет поддерживать Иран». При этом данное противостояние сулит Трампу «хорошие дивиденды». В частности, идущий на второй срок президент может набрать предвыборные очки в преддверии голосования в ноябре, полагает Судаков.