Власти Ирана заявили об угрозе безопасности республики со стороны США

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17 апреля 2020, 23:12 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: ИРНА

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В Иране заявили, что присутствие США в Персидском заливе угрожает безопасности республики. Ранее стало известно, что военные катера Ирана совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе.

«То, что ведёт к отсутствию безопасности в регионе Персидского заливе — это незаконное и агрессивное присутствие американцев, которые прибыли с другого конца света к нашим границам и делают такие необоснованные заявления», – отметил 17 апреля министр обороны исламской республики Амир Хатами.

Таким образом, он отверг заявления Соединенных Штатов, которые утверждают, что 11 боевых катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана оказались в опасной близости от кораблей ВМС США в Персидском заливе. Американцы назвали эти действия «опасными и провокационными».



В свою очередь Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф напомнил о своей давней публикации в социальных сетях: «ВМС США, похоже, не могут обойти наши воды. Возможно, потому что они не определили свое название: Персидский залив, так как он был назван так на 2000 лет дольше, чем существовали США. Или, может быть, они не знают, что делают на нашем заднем дворе, в 7000 милях от дома», - написал он ещё в августе 2018 года в Твиттере.