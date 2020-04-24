Лукашенко не понравились европейские меры профилактики и самоизоляция

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24 апреля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал действия некоторых европейских стран, направленные на борьбу с коронавирусом. Лукашенко считает, что некоторые методы лишь приближает вторую волну заболеваемости.

Лукашенко заявил, что вторая волна коронавируса может стать сильнее из-за того, что болеть начнут люди, у которых за время самоизоляции ослаб иммунитет.

«Опыт Западной Европы: они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей… И это метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…», - заявил президент.