Президент Таджикистана призвал перенести пост в Рамазан на другое время

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23 апреля 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: официальный сайт президента Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с поздравительным посланием в честь наступления священного месяца Рамазан и отметил, что «первостепенное значение сейчас следует уделять своему здоровью».

«Хотя в нашей стране эта болезнь не зарегистрирована, это не означает, что мы должны быть беспечными и сидеть, сложа руки», – заявил Рахмон.

Он также подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса, «в особенности в священный месяц Рамазан, мы должны придавать большее значение правилам гигиены дома, содержанию в чистоте мест проживания, рабочих и общественных мест, прилагать усилия для охраны своего здоровья, членов своих семей и всего общества», тем более что это требование, как подчеркнул Рахмон, подчеркивается и в источниках исламского шариата.

«Совершенно очевидно, что в соответствии с учением священной религии ислама, здоровье человека и защита жизни людей являются выше всех других предписаний. Эта мысль не раз подробно подчеркивается в мусульманских религиозных доктринах», – добавил президент Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в мечетях Адыгеи и Краснодарского края продлены ограничительные меры.