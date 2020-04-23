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В мечетях Адыгеи и Краснодарского края продлены ограничительные меры

, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

В мечетях Адыгеи и Краснодарского края продлены ограничительные меры
Соборная мечеть в Майкопе. Фото: сайт ДУМ РА и КК.

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края приняли решение продлить ограничительные меры на неопределенный срок до особого распоряжения.

«В связи с приближением Священного месяца Рамадан отменяются коллективные намазы и разговения», – говорится в сообщении ДУМ.

Духовное управление просит мусульман отнестись к данному решению с пониманием и настоятельно рекомендует верующим совершать намаз и другие поклонения дома. В ведомстве также добавили, что о начале месяца Рамадан верующим объявят позже.

Ранее сообщалось, что в Адыгее у третьего скончавшегося пациента подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

ДВа

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