В мечетях Адыгеи и Краснодарского края продлены ограничительные меры

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края приняли решение продлить ограничительные меры на неопределенный срок до особого распоряжения.
«В связи с приближением Священного месяца Рамадан отменяются коллективные намазы и разговения», – говорится в сообщении ДУМ.
Духовное управление просит мусульман отнестись к данному решению с пониманием и настоятельно рекомендует верующим совершать намаз и другие поклонения дома. В ведомстве также добавили, что о начале месяца Рамадан верующим объявят позже.
Ранее сообщалось, что в Адыгее у третьего скончавшегося пациента подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.