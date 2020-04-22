У россиянина на борту круизного судна Costa Atlantica в Нагасаки выявили COVID-19

В среду стало известно, что у гражданина РФ, который находится среди членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica, выявлено заражение коронавирусом нового типа.

Соответствующую информацию 22 апреля предоставили сотрудники посольства Российской Федерации в Токио.

Подчеркивается, что дипломаты внимательно следят за тем, чтобы заболевшему COVID-19 россиянину оказывалась квалифицированная медицинская помощь. Врачи отмечают, что в настоящий момент состояние гражданина России не вызывает опасений.