В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии

Во Всемирной организации здравоохранения настояли на том, чтобы в Белоруссии были введены ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
В ВОЗ отметили, что на территории Белоруссии зафиксирован быстрый рост числа заболевших, поэтому в организации посоветовали «предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования».
Рекомендации включают в себя отмену массовых мероприятий, приостановка работы некоторых компаний, дистанционное обучение для школьников и студентов, а также помещение на карантин тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.