В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

21 апреля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения настояли на том, чтобы в Белоруссии были введены ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В ВОЗ отметили, что на территории Белоруссии зафиксирован быстрый рост числа заболевших, поэтому в организации посоветовали «предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования».

Рекомендации включают в себя отмену массовых мероприятий, приостановка работы некоторых компаний, дистанционное обучение для школьников и студентов, а также помещение на карантин тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.