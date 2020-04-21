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В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии
Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения настояли на том, чтобы в Белоруссии были введены ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В ВОЗ отметили, что на территории Белоруссии зафиксирован быстрый рост числа заболевших, поэтому в организации посоветовали «предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования».

Рекомендации включают в себя отмену массовых мероприятий, приостановка работы некоторых компаний, дистанционное обучение для школьников и студентов, а также помещение на карантин тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

АБ

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