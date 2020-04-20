Минобороны: Белоруссия готова к проведению парада в Минске 9 мая

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20 апреля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

XinHua/Globallookpress Минск, коронавирус, Хренин

Министерство обороны Белоруссии продолжит готовиться к Параду Победы, который Минск не стал переносить. По мнению властей, эпидемиологическая обстановка дает возможность готовиться к военному шествию.

Ранее была опубликована петиция, в которой граждане требовали отменить запланированный на 9 мая парад. Как ответили на нее представители министерства обороны страны, пока эпидемиологическая ситуация не вызывает опасений. Для Белоруссии военные парады - "это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков", - подчеркнул министр обороны Виктор Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с новым вирусом слишком политизируется.