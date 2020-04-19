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Президент Белоруссии считает коронавирус политикой

, 16:01 [ «Аргументы Недели», ]

Президент Белоруссии считает коронавирус политикой
фото: соцсети

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с новым вирусом слишком политизируется.

 "Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни - как помочь друг другу, в лучшем случае - как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет", - цитирует в воскресенье Лукашенко портал Sputnik Беларусь.

 
Глава республики считает, что уже сейчас стоит подумать о том, как решать последствия после конца эпидемии. Белорусский лидер считает, что ни к чему резко менять устоявшийся образ жизни, закрывать заводы, фабрики, а также границы с другими странами, иначе «есть будет нечего». 
 
Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом людей в республике приблизилось к отметке в 4779 человек, а число умерших выросло до 47 человек. Об этом заявила пресс – служба минздрава страны. Также Лукашенко был недоволен качеством российских тестов по выявлению болезни.
 

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