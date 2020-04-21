Американский журнал The National Interest перечислил причины для ликвидации НАТО

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21 апреля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Существует несколько причин для ликвидации действующего с 1949 года Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest, в частности, назвал следующие причины:

1. обстановка в Европе с момента образования блока значительно изменилась;

2. ЕС имеет собственные средства для защиты от России, которую в НАТО считают угрозой;

3. РФ и страны Запада в настоящий момент должны предпринимать совместные шаги в целях борьбы с мировым терроризмом – из публикации NI следует, что существование альянса этому мешает;

4. наличие у границ России потенциального противника в лице блока заставляет Москву наращивать свою военную мощь.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайские СМИ поведали о способности газопровода «Северный поток – 2» отрезать США от Европы.