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Sohu поведал о способности российского «Северного потока – 2» отрезать США от Европы

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu поведал о способности российского «Северного потока – 2» отрезать США от Европы
Газопровод, Stefan Sauer / globallookpress.com

Российский газопровод «Северный поток – 2» способен отрезать Соединенные Штаты от Европы. Об этом рассказывается в материале, который опубликовали некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Как отмечает портал Sohu, в настоящий момент отношения между Вашингтоном и европейскими государствами находятся в серьезном кризисе. После завершения пандемии коронавируса COVID-19 существующие противоречия будут только нарастать, предсказывается в процитированной публикации.

Ее авторы полагают, что в случае завершения строительства «Северного потока – 2», которое приведет к увеличению объема экспорта российского топлива в Европу, данный газопровод может стать «разделительной чертой» между ЕС и Америкой.

Ранее сообщалось, что на Украине выразили надежду на помощь США в противодействии «Северному потоку – 2».

 

ДЦ

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