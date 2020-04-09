Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

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9 апреля 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Сергей Макогон, руководитель компании «Оператор ГТС Украины», заявил о готовности Украины к прекращению транзита российского газа. По его словам, Украина готова к худшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток - 2», хотя считает, что его строительство не успеют завершить раньше 2021 года.

Макогон рассказал об украинской программе оптимизации, которая направлена на подготовку к этому сценарию.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» также рассказал, что Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2» и надеется на поддержку в это Соединенных Штатов и некоторых европейских стран.

В конце 2019 года США ввели санкции в отношении западных компаний - участников строительства газопровода. Завершение строительства и вводу «Северного потока — 2» пришлось передвинуть.

США выступают против проекта России и Германии, так как стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ. Украина и ряд европейских стран также выступают против газопровода, по которому голубое топливо из России пойдет напрямую в Германию по дну Балтийского моря.