Всем японцам в период пандемии выплатят дополнительные пособия

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21 апреля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Правительство Японии окажет дополнительную материальную поддержку населению страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Для поддержания экономики на фоне пандемии коронавируса японское правительство дополнительно выделило 25,69 трлн иен, что составляет 237 млрд долларов. Предполагается, что граждане Японии получат денежные пособия в размере 100 тыс. иен ($930). По сообщению СМИ, они будут выплачены в рамках государственной финансовой поддержки уже в мае.

По последним данным портала Worldometer, в Японии зафиксировано 10 797 случаев заражения коронавирусом, 1 159 человек выздоровели, 236 скончались.