Иммунолог предположил, что происходит с COVID-19 в теле человека после победы над болезнью

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21 апреля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко во вторник рассказал о возможном будущем коронавируса. Эксперт также предположил, что происходит с вирусом в организме человека после победы над болезнью.

По словам эксперта, нельзя исключать вариант, что у переболевшего человека COVID-19 уходит из носоглотки в другие органы, в частности, в легкие, как это бывает с другими вирусами. Прокопенко в беседе с Радио Sputnik уточнил, что точно установить, происходит ли это в действительности, удастся лишь через полгода-год.

Иммунолог также заметил, что вирусы, продолжающие жить в человеческом теле, не всегда являются опасными. Врач добавил, что перед современной наукой в настоящий момент стоит множество вопросов, связанных с коронавирусом нового типа, на которые еще предстоит дать ответы.