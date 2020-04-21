Количество зараженных COVID-19 в Германии превысило 143 тысячи человек

За сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии увеличилось на 1785. Соответствующую информацию предоставили в институте Роберта Коха.
Общее число заболевших COVID-19 в стране составило к настоящему моменту 143 457. За минувшие сутки в ФРГ скончались 194 зараженных. Количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 4598.
Врачи также уточнили, что за все время выздоровели примерно 95,2 тысячи человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост выздоровевших составил около 3,7 тысячи.