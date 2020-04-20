В Италии впервые уменьшилось число зараженных COVID-19

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20 апреля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что в Италии впервые с начала пандемии коронавируса сократилось число зараженных. Об этом стало известно в понедельник, 20 апреля.

«На сегодня зараженными являются 108 237 человек, за сутки это число снизилось на 20», - уточнил он.

При этом Италия занимает третье место по числу заболевших во всем мире после США и Испании - 181 228 человек, из них 42 727 – выздоровели, 24 114 – умерли. При этом за минувшие сутки зарегистрировано 486 новых случаев заражения и 454 летальных исхода.

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